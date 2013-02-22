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货币新闻 | 2013年 2月 22日 星期五 17:40 BJT

德国经济: 第一季GDP料较前季增长0.2%--IFO经济学家

路透柏林2月22日 - 德国智库IFO经济学家沃拉博周五告诉路透,预计今年第一季德国经济将较前季增长0.2%.2012年第四季德国经济萎缩了0.6%.

稍早数据显示,德国2月IFO企业景气判断指数录得2010年7月以来最大月度增幅,且为连续第四个月上升.

沃拉博表示出口将在今年回暖,且欧元走强似乎并未产生影响.积压的投资正开始兑现,建筑订单很足.(完)

(编译 隋芬; 审校 侯向明)

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