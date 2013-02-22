德国经济: 第一季GDP料较前季增长0.2%--IFO经济学家

中国企业：西王集团全面接管齐星集团，百亿债务危机警报暂时解除
路透北京4月5日 - 中国山东西王集团有限公司称，日前已于齐星集团和山东邹平县政府签署委托经营三方协议，全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。
路透柏林2月22日 - 德国智库IFO经济学家沃拉博周五告诉路透,预计今年第一季德国经济将较前季增长0.2%.2012年第四季德国经济萎缩了0.6%.
稍早数据显示,德国2月IFO企业景气判断指数录得2010年7月以来最大月度增幅,且为连续第四个月上升.
沃拉博表示出口将在今年回暖,且欧元走强似乎并未产生影响.积压的投资正开始兑现,建筑订单很足.(完)
(编译 隋芬; 审校 侯向明)
路透北京4月5日 - 中国山东西王集团有限公司称，日前已于齐星集团和山东邹平县政府签署委托经营三方协议，全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。
路透上海4月5日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8930元附近，较上日升值约63点。
--中科云网发布公告，公司、公司控股股东孟凯、董事长王禹皓于3月31日下午收到证监会的《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法，证监会决定对公司立案调查，同时被立案调查的还有公司控股股东孟凯、董事长兼总裁王禹皓。