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货币新闻 | 2013年 8月 27日 星期二 16:41 BJT

德国经济：欧元区经济复苏有望为德国经济提供额外支撑--Ifo经济学家

路透德国慕尼黑8月27日 - 德国IFO经济学家沃拉博周二向路透表示，欧元区经济复苏有望为德国经济，尤其是出口带来额外支撑。

“欧元区经济复苏可以成为德国出口的额外动力，”沃拉博说。

他还表示，汽车部门和投资品推动制造业成长，消费持稳。虽然建筑业乐观情绪减退，但业务仍然稳健。

此前Ifo称，德国8月企业景气判断指数升至一年多来高位，支撑了德国经济成长正在提速的观点。(完) (编译 梁睿雪; 审校 艾茂林)

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