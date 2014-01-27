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货币新闻 | 2014年 1月 27日 星期一 17:19 BJT

表格：德国1月IFO企业景气判断指数升至110.6，高于市场预估

路透柏林1月27日 - 德国经济智库Ifo周一公布：

* 德国1月IFO企业景气判断指数为110.6，路透调查预估为110.0

* 德国1月IFO企业现况指数为112.4，符合路透调查预估

* 德国1月IFO企业预期指数为108.9，路透调查预估为108.0

* 12月指数没有修正

以下为详细数据(括号为修正后数据)：

德国 2014年1月 2013年12月 2013年1月

企业景气 110.6 109.5 104.2

企业现况 112.4 111.6 108.0

企业预期 108.9 107.4 100.5

(完) (编译 许娜；审校 蔡美珍)
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