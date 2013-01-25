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货币新闻 | 2013年 1月 25日 星期五 17:16 BJT

表格: 德国1月IFO企业景气判断指数升至104.2,高于路透调查预估

以下为详细数据(括号内为修正值):

德国 2013年1月 2012年12月 2012年1月

企业景气 104.2 102.4 (108.2)

企业现况 108.0 107.1 116.3

企业预期 100.5 (98.0) (100.7) (完) (编译 侯向明; 审校 丁琦)
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