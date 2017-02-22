德国Ifo经济学家称特朗普当选和英国脱欧都未影响德经济

路透慕尼黑2月22日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)表示，特朗普入主白宫未对德国经济产生任何影响，而英国行将脱欧也没有影响到德国企业的信心。

“在当前政治不确定性的时期，德国经济表现意外强劲，”沃拉博在Ifo发布月度德国企业信心数据后表示。

他还称消费继续支撑德国经济，且数据表明出口将越发成为经济的有力支撑。(完)