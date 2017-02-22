德国Ifo经济学家称特朗普当选和英国脱欧都未影响德经济

芝加哥联储总裁埃文斯谨慎看待进一步升息 称政策成果远未达到通胀目标
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透慕尼黑2月22日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)表示，特朗普入主白宫未对德国经济产生任何影响，而英国行将脱欧也没有影响到德国企业的信心。
“在当前政治不确定性的时期，德国经济表现意外强劲，”沃拉博在Ifo发布月度德国企业信心数据后表示。
他还称消费继续支撑德国经济，且数据表明出口将越发成为经济的有力支撑。(完)
(编译 王洋; 审校 张明钧)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。
韩国央行媒体官员称，货币政策委员会将指标利率维持在1.25%不变，未进行详细说明。韩国央行总裁李柱烈0220GMT将召开记者会。