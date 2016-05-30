德国跌出最有竞争力经济体前十 香港排名第一--IMD研究

路透柏林5月30日 - 瑞士商学院IMD周一发布的一项研究结果显示，德国已经跌出全球10大最有竞争力经济体之列，较去年下降两位至第12位。

本项研究是基于对全球5,400名经理人就342项标准所做的评估。IMD主任Arturo Bris指出，研究显示对德国政府和经济表现的评价下滑，是导致该国排名下降的主要原因。

“骄傲自满是德国面临的最大威胁，”Bris表示。“如果能克服这一点，德国就能回到前10行列。”

香港今年排名居首，瑞士和美国紧随其后。(完)