德国跌出最有竞争力经济体前十 香港排名第一--IMD研究

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透柏林5月30日 - 瑞士商学院IMD周一发布的一项研究结果显示，德国已经跌出全球10大最有竞争力经济体之列，较去年下降两位至第12位。
本项研究是基于对全球5,400名经理人就342项标准所做的评估。IMD主任Arturo Bris指出，研究显示对德国政府和经济表现的评价下滑，是导致该国排名下降的主要原因。
“骄傲自满是德国面临的最大威胁，”Bris表示。“如果能克服这一点，德国就能回到前10行列。”
香港今年排名居首，瑞士和美国紧随其后。(完)
(编译 徐文焰；审校 郑茵)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。