IMF将下调今明两年德国经济成长预估至约1.5%--明镜周刊

路透柏林10月5日 - 德国明镜周刊周日表示，国际货币基金组织(IMF)将调降德国2014及2015年经济成长预估至约1.5%，原因是乌克兰及中东危机造成拖累。

IMF将在周二公布最新预估。该组织7月时预估，德国这个欧洲最大经济体今明两年的成长幅度分别为1.9%及1.7%。

明镜周刊指出，IMF同时将呼吁德国政府采取更多行动提振公共及民间投资，因这将有助于提升短期经济成长，并让该国在中期享受益处。

德国财政部拒绝对此置评。

德国今年开局甚佳，但是第二季经济萎缩0.2%，部分分析师警告称7-9月当季可能面临衰退风险，特别是因为企业及投资人信心转弱。

消息人士指出，德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)已表示，今年德国经济成长可能无法达到政府当前预估的1.8%。(完)

(编译 张明钧; 审校 王兴亚)

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