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货币新闻 | 2013年 4月 26日 星期五 14:09 BJT

表格：德国3月进口物价较前月下滑0.1%，按年下滑2.3%

路透柏林4月26日 - 德国联邦统计局周五公布,3月进口物价较前月下滑0.1%,较上年同期下降2.3%.

路透调查预估,3月进口物价较上月下滑0.2%,较上年同期下降2.4%.

德国进口物价 (变动百分比%)

13年3月 13年2月 12年3月

较上月 -0.1 +0.3 +0.7

较上年同期 -2.3 -1.6 +3.1

指数(基数2005年) 118.4 118.5 121.2 (完)

(编译 艾茂林; 审校 张涛)
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