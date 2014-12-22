版本:
中国
货币新闻 | 2014年 12月 22日 星期一 15:10 BJT

表格：德国11月进口物价较前月下降0.8%，较上年同期下降2.1%

路透柏林12月22日 - 德国联邦统计局周一公布，德国11月进口物价
较前月下降0.8%，较上年同期下降2.1%。10月分别为下降0.3%和下降1.2%
。
    
    德国进口物价 (变动百分比%)
                      14年11月    14年10月     13年11月
    较上月              -0.8        -0.3        +0.1
    较上年同期          -2.1        -1.2        -2.9
    指数(基数2010年)   102.7       103.5       104.9
    注：路透调查的分析师预估中值为，11月进口物价较前月下滑0.5%，
较上年同期下降1.8%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐