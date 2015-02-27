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货币新闻 | 2015年 2月 27日 星期五 15:16 BJT

表格：德国1月进口物价同比下挫4.4%，为2009年11月以来最大降幅

路透柏林2月27日 - 德国联邦统计局周五公布：
    
    * 德国1月进口物价较前月下降0.8%，较上年同期下降4.4%（12月分
别为下降1.7%和3.7%）--统计局
    * 路透调查的分析师预期德国1月进口物价较前月下降1.0%，同比下
降4.6%
    
        德国进口物价 (变动百分比%)
                      15年1月    14年12月     14年1月
    较上月              -0.8        -1.7       -0.1
    较上年同期          -4.4        -3.7       -2.3
    指数(基数2010年)  100.2       101.0       104.8
    
    注: 统计局称德国1月进口物价同比降幅为2009年11月以来最大,当时
下降5.0%。
    
    路透调查访问的分析师平均预测1月进口物价较前月下降1.0%，较上
年同期下降4.6%。 (完)
    
      

 (编译 李春喜 审校 于春红)
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