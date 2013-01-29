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货币新闻 | 2013年 1月 29日 星期二 15:19 BJT

表格: 德国12月进口物价按月下跌0.5%,按年上涨0.3%

德国进口物价 (变动百分比%)

12年12月 12年11月 11年12月

较上月 -0.5 持平 +0.3

较上年同期 +0.3 +1.1 +3.9

指数(基数2005年) 118.1 118.7 117.7

联邦统计局公布,2012年进口物价平均较上年上升2.1%,并指出最大上涨压力来自能源价格,2012年能源价格较上年上升7.4%.(完)

浏览德国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] (编译 蔡美珍; 审校 田建华)

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