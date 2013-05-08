更新版-德国经济：3月工业生产意外上升，因经济缓慢增长

中国债市动态：现券期货延续弱势，银行业加强风险防控令债市情绪受压
路透北京4月11日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率上行，国债期货下跌。交易员称，银监会发文加强银行业风险防控，金融去杠杆仍在进行中，令债市情绪承压；在具体细节以及奖惩机制落地前，机构仍将谨慎而行，现券震荡格局未改。
尽管德国经济在欧元区危机开始几年表现强劲，但去年放缓。中国经济减慢亦在重压德国经济。中国过去一直是德国的一个重要出口对象。
但欧元区需求改善帮助促进德国3月产出增长，德国经济部指称，这意味着第一季工业生产较去年第四季增长约0.2%。去年第四季德国经济总体萎缩0.6%。
德国经济部称，订单水平上升及建筑业复苏应在未来数月进一步提振制造业。
尽管德国指标股指DAX周二升至纪录高位，而且麦德龙(Metro)和阿迪达斯(Adidas)等零售企业近期表示了乐观看法，但其他德国大型企业的报告一直疲弱。
身为工业风向标的西门子 因需求疲弱而下调获利预估，合成橡胶生产商Lanxess 削减了投资计划，戴姆勒 则在第一季获利下挫后下调了获利预估。
第一季工程订单下滑，进出口放缓且零售销售下滑，不过工业订单因欧元区需求回升而上扬。
多数分析师预计今年第一季德国经济温和增长。国内生产总值(GDP)初值将于5月15日公布。(完)
路透北京4月11日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率上行，国债期货下跌。交易员称，银监会发文加强银行业风险防控，金融去杠杆仍在进行中，令债市情绪承压；在具体细节以及奖惩机制落地前，机构仍将谨慎而行，现券震荡格局未改。
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调查显示，澳洲企业3月对现况的看法跳升至全球金融危机之前以来高点，销售、获利和聘雇的指标都处于预示未来数月经济增长提速的水平。