德国总理默克尔向企业界表示将为自由贸易而战

路透德国科隆1月16日 - 德国总理默克尔周一向该国企业界领袖表示她对自由贸易的承诺不变，此举是对美国候任总统特朗普(Donald Trump)有关对进口汽车课征边境税言论的一种间接反击。

默克尔在科隆向德国工商总会(German Chamber of Commence and Industry)发言时还力劝企业界领导人，在未来英国和欧盟举行退欧谈判时继续支持德国政府。

“我们不能让任何人分裂我们，”默克尔说。

关于自由贸易和开放市场，默克尔向实业家们表示，德国政府决心为他们而战。

“我们已经打响了这场战斗，不为别的只因为原则，”默克尔说。她指的是德国关于自由贸易的承诺，自由贸易促成了德国的繁荣，帮助其成为世界主要出口国之一。

“我已经为此做好准备，”默克尔补充称，呼应了德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周一稍早的说法。朔伊布勒就贸易保护主义政策的危险性向美国候任总统特朗普(Donald Trump)发出警告。

“任何希望经济成长的人，都必须支持开放性市场，我相信(美国)这届政府会是乐于促进成长的政府，”朔伊布勒在接受华尔街日报(WSJ)采访时称，“保护主义可带来短期好处，但长期而言总是有害的。”

默克尔称，她希望德国企业应对挑战。

特朗普在接受德国画报采访时警告德国汽车业者称，他将对外国输入美国市场的汽车课征35%边境税。特朗普抨击宝马(BMWG.DE)、戴姆勒(DAIGn.DE)和大众汽车(VOWG_p.DE)等德国车企没有在美国国内生产更多汽车。(完)