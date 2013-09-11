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货币新闻 | 2013年 9月 11日 星期三 14:16 BJT

表格：德国8月CPI终值为较前月持平，较上年同期上升1.5%

详细数据如下:

变动百分比

指数/成分 较前月 较上年同期 指数

整体物价指数 持平 +1.5 106.1

食品和饮料 -0.8 +4.4 110.3

烟酒类 -0.1 +2.7 107.8

服装鞋帽 +1.5 +0.8 101.2

房租,能源和水 持平 +1.8 107.6

家具和其它家计用品 -0.1 +0.9 101.9

保健用品 持平 -3.7 99.5

运输 持平 -0.6 108.2

通讯 -0.3 -1.7 93.3

娱乐 -0.1 +2.9 106.1

教育 +0.1 +3.2 96.2

餐饮和外宿 持平 +2.4 106.3

其它商品和服务 +0.5 +2.0 104.6 (完)

(编译 杜明霞；审校 于春红)

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