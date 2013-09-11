表格：德国8月CPI终值为较前月持平，较上年同期上升1.5%

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
详细数据如下:
变动百分比
指数/成分 较前月 较上年同期 指数
整体物价指数 持平 +1.5 106.1
食品和饮料 -0.8 +4.4 110.3
烟酒类 -0.1 +2.7 107.8
服装鞋帽 +1.5 +0.8 101.2
房租,能源和水 持平 +1.8 107.6
家具和其它家计用品 -0.1 +0.9 101.9
保健用品 持平 -3.7 99.5
运输 持平 -0.6 108.2
通讯 -0.3 -1.7 93.3
娱乐 -0.1 +2.9 106.1
教育 +0.1 +3.2 96.2
餐饮和外宿 持平 +2.4 106.3
其它商品和服务 +0.5 +2.0 104.6 (完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。