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市场报道 | 2014年 1月 30日 星期四 22:32 BJT

表格：德国1月CPI年增率初值降至1.3%，预估为1.5%

路透柏林1月30日 - 德国联邦统计局周四公布数据显示：

* 德国1月消费者物价指数(CPI)初值较上月下滑0.6%(路透调查预估为下滑0.4%)，较上年同期增长1.3%(路透调查预估为增长1.5%)

* 德国1月消费者物价调和指数(HICP)初值较上月下滑0.7%，较上年同期增长1.2%(路透调查预估分别为下滑0.6%和增长1.3%）

详细数据如下:

变动百分比

2014年1月 2013年12月 指数权重

整体物价 1.3 1.4 1000

商品 0.8 1.4 479.77

能源 -1.8 1.1 106.56

食品 3.6 3.8 90.52

服务 1.9 1.4 520.23

房屋租赁 1.5 1.6 209.93

(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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