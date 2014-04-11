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货币新闻 | 2014年 4月 11日 星期五 14:15 BJT

表格：德国3月CPI终值较上月增长0.3%，较上年同期增长1.0%

路透柏林4月11日 - 德国联邦统计局周五公布：

* 德国3月消费者物价指数(CPI)终值为较上月增长0.3%，较上年同期增长1.0%(前值分别为增长0.3%和1.0%)

* 德国3月消费者物价调和指数(HICP)为较上月增长0.3%，较上年同期增长0.9%(前值分别为增长0.3%和0.9%)。

详细数据如下:

变动百分比

指数/成分 较前月 较上年同期 指数

整体物价指数 +0.3 +1.0 106.7

食品和饮料 -0.4 +2.0 112.1

烟酒类 +0.4 +3.8 109.7

服装鞋帽 +4.8 +0.8 108.0

房租,能源和水 持平 +0.9 108.2

家具和其它家计用品 +0.5 +0.6 102.6

保健用品 +0.4 +1.6 100.6

运输 -0.2 -0.2 106.8

通讯 -0.3 -1.4 92.6

娱乐 +0.4 -1.6 105.2

教育 +0.1 -2.7 93.3

餐饮和外宿 +0.3 +2.1 107.5

其它商品和服务 +0.2 +1.7 105.8(完)

(编译 李春喜 审校 田建华)
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