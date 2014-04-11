表格：德国3月CPI终值较上月增长0.3%，较上年同期增长1.0%

美国政经：特朗普将寻求改革高阶海外劳工签证计划，鼓励招聘美国人
路透华盛顿4月17日 - 美国总统特朗普周二将签署一个行政命令，下令联邦机构对引进高技能海外劳工的H-1B临时签证计划提出改革建议。
路透柏林4月11日 - 德国联邦统计局周五公布：
* 德国3月消费者物价指数(CPI)终值为较上月增长0.3%，较上年同期增长1.0%(前值分别为增长0.3%和1.0%)
* 德国3月消费者物价调和指数(HICP)为较上月增长0.3%，较上年同期增长0.9%(前值分别为增长0.3%和0.9%)。
详细数据如下:
变动百分比
指数/成分 较前月 较上年同期 指数
整体物价指数 +0.3 +1.0 106.7
食品和饮料 -0.4 +2.0 112.1
烟酒类 +0.4 +3.8 109.7
服装鞋帽 +4.8 +0.8 108.0
房租,能源和水 持平 +0.9 108.2
家具和其它家计用品 +0.5 +0.6 102.6
保健用品 +0.4 +1.6 100.6
运输 -0.2 -0.2 106.8
通讯 -0.3 -1.4 92.6
娱乐 +0.4 -1.6 105.2
教育 +0.1 -2.7 93.3
餐饮和外宿 +0.3 +2.1 107.5
其它商品和服务 +0.2 +1.7 105.8(完)
(编译 李春喜 审校 田建华)
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