表格：德国4月CPI终值较上月下滑0.2%，较上年同期上升1.3%

标题新闻：英国YouGov民调显示，特雷莎梅所在保守党的支持率比工党高16点，差距比其他民调结果要小
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路透柏林5月14日 - 德国联邦统计局周三公布：
* 德国4月消费者物价指数(CPI)终值较上月下滑0.2%，较上年同期上升1.3%(前值分别为下滑0.2%和上升1.3%)
* 4月消费者物价调和指数(HICP)终值较上月下滑0.3%，较上年同期上升1.1%(前值分别为下滑0.3%和上升1.1%)
详细数据如下:
变动百分比
指数/成分 较前月 较上年同期 指数
整体物价指数 -0.2 +1.3 106.5
食品和饮料 -0.4 +1.5 111.7
烟酒类 +0.1 +3.6 109.8
服装鞋帽 +0.1 +1.3 108.1
房租,能源和水 +0.2 +1.1 108.4
家具和其它家计用品 持平 +0.5 102.6
保健用品 +0.3 +1.7 100.9
运输 +0.7 -0.1 107.6
通讯 持平 -1.4 92.6
娱乐 -2.6 +4.3 102.5
教育 -0.1 -2.7 93.4
餐饮和外宿 持平 +1.9 107.5
其它商品和服务 +0.1 +1.7 105.9(完)
(编译 许娜；审校 张涛)
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路透华盛顿4月26日 - 美国国会朝着达成政府拨款协议迈出了一小步，拨款可助其支撑到9月，但准备延长周五午夜的最后期限，以确保完成相关谈判并避免政府停摆。
--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。