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货币新闻 | 2014年 5月 14日 星期三 14:09 BJT

表格：德国4月CPI终值较上月下滑0.2%，较上年同期上升1.3%

路透柏林5月14日 - 德国联邦统计局周三公布：

* 德国4月消费者物价指数(CPI)终值较上月下滑0.2%，较上年同期上升1.3%(前值分别为下滑0.2%和上升1.3%)

* 4月消费者物价调和指数(HICP)终值较上月下滑0.3%，较上年同期上升1.1%(前值分别为下滑0.3%和上升1.1%)

详细数据如下:

变动百分比

指数/成分 较前月 较上年同期 指数

整体物价指数 -0.2 +1.3 106.5

食品和饮料 -0.4 +1.5 111.7

烟酒类 +0.1 +3.6 109.8

服装鞋帽 +0.1 +1.3 108.1

房租,能源和水 +0.2 +1.1 108.4

家具和其它家计用品 持平 +0.5 102.6

保健用品 +0.3 +1.7 100.9

运输 +0.7 -0.1 107.6

通讯 持平 -1.4 92.6

娱乐 -2.6 +4.3 102.5

教育 -0.1 -2.7 93.4

餐饮和外宿 持平 +1.9 107.5

其它商品和服务 +0.1 +1.7 105.9(完)

(编译 许娜；审校 张涛)
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