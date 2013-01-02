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货币新闻 | 2013年 1月 2日 星期三 21:16 BJT

德国数据: 12月CPI按年增幅提高至2.1%,高于市场预期

路透柏林1月2日 - 周三公布的德国消费者物价指数(CPI)初值数据显示,12月物价按年增幅提高0.2个百分点至2.1%,超乎预期.

德国12月CPI较上月增加0.9%,受食品和观光旅游成本上涨推动.11月CPI为下滑0.1%.

12月消费者物价调和指数(HICP)初值为较前月上涨1.0%,较上年同期增长2.1%.

联邦统计局是根据德国六个州的数据来计算初值.

联邦统计局称,12月物价数据终值定于1月15日发布.(完)

(编译 艾茂林; 审校 郑茵)
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