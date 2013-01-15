表格: 德国12月CPI终值为较上月增0.9%,较上年同期增2.1%

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
统计局称,德国去年整体生活成本上升了2.0%.德国11月消费者物价较前月下滑0.1%,较上年同期升1.9%.
详细数据如下:
变动百分比
较前月 较上年同期 指数
整体物价 0.9 2.1 1000.0
食品和饮料 1.0 4.4 103.6
烟酒类 持平 2.3 39.0
服装鞋帽 0.9 4.7 48.9
房租,能源和水 -0.2 1.7 308.0
家具和其它家计用品 持平 1.0 55.9
保健用品 持平 2.3 40.3
运输 -0.2 2.0 131.9
通讯 -0.1 -1.4 31.00
娱乐 5.5 2.9 115.7
教育 0.1 -4.7 7.4
餐饮和外宿 5.6 2.1 44.0
其它商品和服务 0.1 -0.2 74.5 (完) (编译 沈以文/侯向明; 审校 田建华)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当