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货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 15:32 BJT

表格: 德国12月CPI终值为较上月增0.9%,较上年同期增2.1%

统计局称,德国去年整体生活成本上升了2.0%.德国11月消费者物价较前月下滑0.1%,较上年同期升1.9%.

详细数据如下:

变动百分比

较前月 较上年同期 指数

整体物价 0.9 2.1 1000.0

食品和饮料 1.0 4.4 103.6

烟酒类 持平 2.3 39.0

服装鞋帽 0.9 4.7 48.9

房租,能源和水 -0.2 1.7 308.0

家具和其它家计用品 持平 1.0 55.9

保健用品 持平 2.3 40.3

运输 -0.2 2.0 131.9

通讯 -0.1 -1.4 31.00

娱乐 5.5 2.9 115.7

教育 0.1 -4.7 7.4

餐饮和外宿 5.6 2.1 44.0

其它商品和服务 0.1 -0.2 74.5 (完) (编译 沈以文/侯向明; 审校 田建华)

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