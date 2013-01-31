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货币新闻 | 2013年 1月 31日 星期四 21:21 BJT

德国数据: 1月CPI初值为较上年同期增长1.7%,低于市场预期

路透柏林1月31日 - 周四公布的消费者物价指数(CPI)初值数据显示,德国1月通胀率放缓至1.7%,落至欧洲央行物价稳定目标的下方.

路透调查29位分析师的预估为上涨2.0%.12月时生活成本较上年同期增长2.1%.

欧洲央行的通胀目标为整体欧元区通胀率略低于2%.

与上月相较,德国1月消费者物价为下滑0.5%,12月时为增长0.9%.路透调查预估为下滑0.4%.

消费者物价调和指数(HICP)较前月下滑0.7%,较上年同期成长1.9%.

联邦统计局是根据德国六个州的数据来计算初值.

联邦统计局称,1月物价数据终值定于2月20日发布.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)

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