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货币新闻 | 2013年 2月 28日 星期四 21:18 BJT

德国数据: 2月年通胀率降至逾两年最低,连续第二个月低于ECB目标

路透柏林2月28日 - 周四的初步数据显示,德国2月年通胀率下降至逾两年最低,并连续第二个月低于欧洲央行(ECB)物价稳定目标,降幅略高于预期.

联邦统计局数据显示,2月消费者物价指数(CPI)上升1.5%,为2010年12月以来最小升幅.

这低于路透调查预期的1.6%,并且低于1月的1.7%.

欧洲央行对欧元区整体通胀的目标为略低于2%.

德国物价较前月上升0.6%,1月为下降0.5%.2月升幅低于路透预期的上涨0.7%.

消费者物价调和指数(HICP)较前月上升0.8%,较上年同期上升1.8%.

统计局称,2月终值将于3月12日公布.(完) (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
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