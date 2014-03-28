表格：德国3月HICP初值较上年同期增长0.3%，预估为上涨0.4%

标题新闻：加拿大政府称将通过诉讼等手段，全力维护国内软木材行业的利益
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路透柏林3月28日 - 德国联邦统计局周五公布数据显示：
* 德国3月消费者物价指数(CPI)初值较上月上涨0.3%(路透调查预估为上涨0.4%)，较上年同期增长1.0%(路透调查预估为增长1.1%)
* 德国3月消费者物价调和指数(HICP)初值较上月上涨0.3%，较上年同期涨0.9%(路透调查预估分别为上涨0.4%和1.0%）.
详细数据如下:
变动百分比
2014年3月 2014年2月 指数权重
整体物价 +1.0 +1.2 1,000
商品 +0.6 +0.6 479.77
能源 -1.6 -2.7 106.56
食品 +2.2 +3.5 90.52
服务 +1.5 +1.8 520.23
房屋租赁 +1.5 +1.5 209.93
(完)
(编译 李春喜 审校 徐文焰)
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路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%