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货币新闻 | 2014年 3月 28日 星期五 21:07 BJT

表格：德国3月HICP初值较上年同期增长0.3%，预估为上涨0.4%

路透柏林3月28日 - 德国联邦统计局周五公布数据显示：

* 德国3月消费者物价指数(CPI)初值较上月上涨0.3%(路透调查预估为上涨0.4%)，较上年同期增长1.0%(路透调查预估为增长1.1%)

* 德国3月消费者物价调和指数(HICP)初值较上月上涨0.3%，较上年同期涨0.9%(路透调查预估分别为上涨0.4%和1.0%）.

详细数据如下:

变动百分比

2014年3月 2014年2月 指数权重

整体物价 +1.0 +1.2 1,000

商品 +0.6 +0.6 479.77

能源 -1.6 -2.7 106.56

食品 +2.2 +3.5 90.52

服务 +1.5 +1.8 520.23

房屋租赁 +1.5 +1.5 209.93

(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)
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