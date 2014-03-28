《综述》德国通胀数据疲弱，欧洲央行需慧眼辨识通缩压力

* 德国通胀下滑至0.9%，因能源价格走低

* 数据引发欧元区通缩忧虑，欧洲央行面临采取行动的压力

* 但分析师称4月通胀可能反弹，还不是恐慌的时候

路透柏林/法兰克福3月28日 - 德国一项关键的通胀指标3月意外回落，加大了欧洲央行面临的防止欧元区滑向通缩的压力。

德国3月消费者物价调和指数(HICP)显示，年通胀下滑至0.9%，路透对经济学家的调查预估为持稳在1.0%。德国HICP是欧洲央行追踪的通胀指标的重要组成部分。

周五公布的另一项数据显示，3月西班牙全国消费者物价指数降幅为近四年半最大。

这两项数据均暗示，周一将公布的欧元区整体通胀可能降至路透调查预估的0.6%之下。欧洲央行设定的通胀目标为略低于2.0%。

过去五个月，欧元区年通胀一直处于欧洲央行总裁德拉吉所说的1%之下的“危险区域”，但欧洲央行预计通胀将在未来几年内逐步接近央行的目标。

“至少欧洲央行会更认真地评估其货币政策立场，他们可能会考虑实施某种类型的流动性举措，或进一步强化前瞻性指引，”法国东方汇理银行的高级分析师Frederik Ducrozet表示。

“不过，即便周一公布的欧元区年通胀率为0.6%，也不表示欧洲央行最早将在下周降息，”他补充说。

欧洲央行认为，到目前为止欧元区的通缩风险有限，但已开始更密切地关注欧元汇率及其对物价走向的影响。

如果欧元兑美元进一步走强，将导致进口物价下降，从而加大通胀下行的压力。

**还不是恐慌的时候**

目前，欧洲央行认为能源价格下降是通胀偏低的主要原因。预计欧元区通胀将在未来数月保持在略低于1%的水平。

周五公布的数据显示，3月德国能源价格按年下跌了1.6%，2月的降幅为2.7%，1月则回落了1.8%。

另一个导致通胀下滑的因素是今年的复活节不在3月。复活节通常会使休闲等部分领域的物价上行压力增加。因此，经济学家预计通胀会在下月小幅攀升。

荷兰国际集团的分析师Carsten Brzeski称，通胀数据并未暗示德国经济有通缩的苗头。

“相反，应该用德拉吉最著名的一句话来解读通胀数据，‘低通胀意味着你能购买更多的东西’，”他说。

“除非能源价格出人意料地进一步回落，今天的数据应该是今年德国整体通胀的低位。由于逆转基数效应，总体通胀应在未来数月攀升，然后在今夏的几个月稳定下来，”他说。

德国3月HICP较上月增长0.3%，低于分析师预估的增长0.4%。而德国非调和通胀数据也低于预期。