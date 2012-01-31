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时事要闻 | 2012年 1月 31日 星期二 18:18 BJT

默克尔将敦促中国削减伊朗原油进口--消息

路透柏林1月31日电---德国政府消息人士周二称，德国总理默克尔将利用本周访华机会，敦促中国政府削减伊朗原油进口。

欧盟将在7月开始实施伊朗原油禁运，针对伊朗核计划加大制裁力度。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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