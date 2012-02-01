默克尔将敦促中国削减进口伊朗石油--消息(更新版)

独家：消息人士称美国副总统访欧前 白宫曾发出怀疑欧盟的不和谐音
路透柏林2月21日 - 美国副总统彭斯访问布鲁塞尔时，强调美国对欧盟“坚定不移的”承诺。但据消息人士透露，在他出访的一周之前，白宫首席战略专家Steve Bannon会见德国外交官时透露出全然不同的讯息。
路透柏林1月30日电---德国政府消息人士周二称，德国总理默克尔将利用本周访华机会，敦促中国政府削减伊朗石油进口。
欧盟上周达成协议，将从7月开始对伊朗石油实行全面禁运，以迫使该国放弃核活动。
这位消息人士在新闻发布会上称：“中国不增加伊朗石油进口，将对德国有利，若是能减少进口，那将会更好。”默克尔将於周三开始访问中国。
中国对欧盟的禁运做法持批评态度，称这是“没有建设性的做法”。
作为全球第二大原油消费国，中国一直反对向伊朗能源行业实施单边制裁，并致力於缓解可能威胁其石油供应的紧张局势。
欧盟将在5月重新评估禁运策略，以确定是否实施。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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