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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 1日 星期三 09:37 BJT

默克尔将敦促中国削减进口伊朗石油--消息

德国政府消息人士周二称，德国总理默克尔将利用本周访华机会敦促中国政府削减伊朗石油进口。欧盟上周达成协议，将从7月开始对伊朗石油实行全面禁运，以迫使该国放弃核活动。中国对欧盟的禁运做法持批评态度，称这是“没有建设性的做法”。路透

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