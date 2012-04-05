诺贝尔奖得主称以色列威胁世界和平

路透柏林4月4日电（记者 Gareth Jones）---诺贝尔文学奖得主、德国作家格拉斯（Guenter Grass）在诗作《一定要说的话》（What must be said）中，谴责以色列威胁世界和平，并称决不允许对伊朗发起军事打击。德国一家报纸将格拉斯称为“永恒的反犹太主义者”。

84岁的格拉斯还在诗中谴责德国对以色列的军售。这首诗发表在周三的《南德意志报》（Sueddeutsche Zeitung）上。格拉斯是左翼资深活动人士，抨击西方对伊拉克等地区的军事介入。

他的言论在德国遭到谴责。在德国，因为纳粹大肆屠杀犹太人的历史，强烈抨击以色列属於禁忌。格拉斯自2006年承认曾效力希特勒的纳粹党卫队後，其自身的道德权威大减，一直未能完全恢复。

格拉斯在诗中写道：“我为什麽现在才说……有核能力的以色列将威胁已很脆弱的世界和平？因为这必须现在说出来，不能等到明天，明天说或许已经太迟。”

他写道：“还因为我们--负担过重的德国人--或将成为可预见性犯罪的同伙。”他还表示，德国纳粹的历史和大屠戮不是对以色列核能力保持沉默的理由。

格拉斯写道：“我不会再保持沉默，因为厌倦了西方的虚伪。”格拉斯於1999年凭借《铁皮鼓》（The Tin Drum）等小说获诺贝尔文学奖。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。