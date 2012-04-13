德国作家称以色列旅行禁令与东德秘密警察做法如出一辙

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透柏林4月11日电---诺贝尔文学奖得主、德国作家君特·格拉斯（Guenter Grass）称，以色列阻止他入境的决定与前东德Stasi秘密警察机构的头子曾对他发的禁令如出一辙。
格拉斯周四在《南德意志报》（Sueddeutsche Zeitung）发表评论称，以色列、前东德和缅甸是世界上仅有的禁止他入境的的国家。
他将以色列称为自认与指责绝缘的“未受到抑制的核国家”，指出只有缅甸似乎有一线希望作出改变。
今年84岁高龄的格拉斯本月初在《南德意志报》发表的一篇诗作中指责以色列威胁世界和平，这引起一片轰动。
他的诗文在德国被批是“反犹太人”的言论，并导致以色列内政部长伊沙伊（Eli Yishai）宣布他为“不受欢迎的人”。
格拉斯称，以色列的旅行禁令让他想起了Stasi秘密警察头目米尔克（Erich Mielke）阻止他进入东德旅行一事。
“眼下，民主国家以色列的内政部长又以旅行禁令惩罚我，他执行正义的腔调……让我想起了米尔克部长的裁决，”他写道。
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透华盛顿3月2日 - 美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)周四表示，他将不参与任何有关俄罗斯干预2016年总统大选指控的调查。但他坚称，他未披露去年与俄罗斯大使会面一事，并没有任何过错。