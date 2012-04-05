诺贝尔奖得主称以色列威胁世界和平

诺贝尔文学奖得主、德国作家格拉斯在诗作《一定要说的话》中谴责以色列威胁世界和平，并称决不允许对伊朗发起军事打击。德国一家报纸将格拉斯称为“永恒的反犹太主义者”。 84岁的格拉斯还在诗中谴责德国对以色列的军售。 他的言论在德国遭到谴责。路透