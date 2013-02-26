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货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 17:15 BJT

欧元区经济: 意大利已推动的结构性改革无可替代--德国经济部长

路透柏林2月26日 - 德国经济部长罗斯勒称,意大利已推动的结构性改革没有其他替代方案.(完)
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