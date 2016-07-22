大众汽车暂停韩国多数车款销售 排放调查压力与日俱增

专访：英国财政部官员称有信心将欧元清算业务留在伦敦
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。
路透首尔7月22日 - 大众汽车(Volkswagen) (VOWG_p.DE)将从7月25日起暂停多数车款在韩国的销售，因排放测试造假事件面临来自韩国的压力与日俱增。
大众汽车承认部分柴油车款在美国的排放测试利用软件造假后，在韩国的销售也一落千丈，如今面临多数车款停售窘境。韩国为亚洲第二大柴油车市场。
韩国环境部将于本月稍晚或8月初，就是否撤销大众汽车及其旗下奥迪(Audi)、宾利(Bentley)所制造32种车款的检定证明公布检讨报告，这可能导致相关车款遭禁止在韩国销售。
环境部表示，韩国检方已将车款清单告知该部，指控大众汽车韩国分支捏造排放与噪音水准测试文件。检方上月扩大调查范围，逮捕韩国大众汽车一名高层。
“我们决定暂停受影响车款的销售，以降低经销商与消费者间的疑惑，”韩国大众汽车一名发言人表示，并称需要三个月时间才能为这些车款取得检定证明。
他表示，大众汽车将于7月25日就此案向环境部报告，之后再决定是否对韩方的决定采取法律行动。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张明钧)
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