德国5月制造业增速超过服务业 综合PMI创下逾六年高位

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透柏林6月5日 - 周一发布的调查报告显示，德国服务业在5月仍保持强劲，制造业活动兴旺，帮助推动整体民间部门增长创下六年高位。这份数据再度证明德国经济的强劲发展势头将持续。
Markit称，涵盖服务业和制造业的德国5月综合采购经理人指数(PMI)从前月的56.7升至57.4。
综合PMI创下73个月高位，远高于荣枯分界线50，并超过初值的57.3。
主要的支撑来自于制造业。在国内外客户需求增长的辅助下，制造业增速创下逾六年最快。
服务业方面，企业活动保持稳定，5月服务业PMI终值报55.4，持稳于4月，稍高于初值。
IHS Markit分析师Trevor Balchin表示，5月德国制造业的海外需求增速创下七年来最快，表明出口将在第二季继续支撑经济增长。
2016年德国经济增速为1.9%，创下五年来最快。今年第一季增速进一步加快，经济较去年第四季增长0.6%。(完)
(编译 高琦/王洋; 审校 于春红/孙茉莉)
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