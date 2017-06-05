德国5月制造业增速超过服务业 综合PMI创下逾六年高位

路透柏林6月5日 - 周一发布的调查报告显示，德国服务业在5月仍保持强劲，制造业活动兴旺，帮助推动整体民间部门增长创下六年高位。这份数据再度证明德国经济的强劲发展势头将持续。

Markit称，涵盖服务业和制造业的德国5月综合采购经理人指数(PMI)从前月的56.7升至57.4。

综合PMI创下73个月高位，远高于荣枯分界线50，并超过初值的57.3。

主要的支撑来自于制造业。在国内外客户需求增长的辅助下，制造业增速创下逾六年最快。

服务业方面，企业活动保持稳定，5月服务业PMI终值报55.4，持稳于4月，稍高于初值。

IHS Markit分析师Trevor Balchin表示，5月德国制造业的海外需求增速创下七年来最快，表明出口将在第二季继续支撑经济增长。

2016年德国经济增速为1.9%，创下五年来最快。今年第一季增速进一步加快，经济较去年第四季增长0.6%。(完)