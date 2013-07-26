德国可能起诉欧盟的银行监管计划--报载

路透柏林7月25日 - 德国世界报周四引述政府消息人士称，德国政府正考虑是否向一家欧洲法院提起对欧盟执委会(European Commission)有关银行清算提案的诉讼。德国政府认为该提案可能不合法。

本月稍早，欧盟执委会提出计划，将建立一家机构来救援或关闭欧元区的银行。若欧元区能达成共识，该监管机构将于2015年建立，最终有能力让债权人承担受困银行的损失。

“是否提出起诉的决定将在2014年初作出，”一位消息人士表示。相关报导将刊登在周五出版的德国世界报。

“这将取决于磋商结果。”

该报引述谈判相关人士称，德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)希望将提案的讨论延长到2014年底，即选出新的欧盟执委会之后。

德国财政部的发言人表示，财政部未计划延长磋商时间。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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