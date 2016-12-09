欧央行维系刺激计划 德国画报抨击德拉吉玩“货币炸弹”

路透柏林12月9日 - 就在欧洲央行宣布将延长对欧元区大规模刺激计划的次日，德国畅销报纸--德国画报周五对欧洲央行总裁德拉吉发出抨击。

“德拉吉的货币炸弹什么时候引爆？”德国画报问道，配图是一个引信已点燃、有意大利人面孔的炸弹。

欧洲央行已支出逾1.4万亿(兆)欧元(1.5万亿美元)购债，并且面临无资产可购买的风险。德国央行认为，这模糊了法律界限，几乎无异于资助政府预算，从而将逾越央行的职权范围。

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)已呼吁欧洲央行开始解除其扩张性货币政策。朔伊布勒经常呼吁南欧国家通过改革提振各自经济。

“这位欧洲央行总裁又将数以十亿计的资金供危机国家使用，”德国画报称。

欧洲央行周四意外宣布将缩减月度资产购买规模，但承诺把刺激计划的原定结束期限从2017年3月延长至明年12月，以扶助仍然脆弱的经济复苏。但该央行否认了将逐步撤走刺激计划的传言。

巴伐利亚州财政部长Markus Soeder表示，欧洲央行延长低利率和资产购买计划，是在向欧元区南部国家，尤其是意大利发出错误的信号。

Soeder向报业集团Funke Mediengruppe表示，“德国储户和寿险保单持有人正在为改革不力买单，他们的利息损失高达上千亿(欧元)。”

据德国法兰克福汇报报道，德国央行总裁魏德曼不同意欧洲央行周四做出的延长购债计划的决定。德国央行拒绝就该报道置评。(完)