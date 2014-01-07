德国总理默克尔滑雪时摔伤

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透柏林1月6日（记者 Stephen Brown） -德国总理默克尔圣诞节假期在瑞士进行越野滑雪时摔倒并致盆骨骨折，被迫取消了未来三周的一些出访和官员任命活动。
默克尔发言人赛贝特（Steffen Seibert）周一称，默克尔目前需借助拐杖行走，将要修养三周。
一周前，F1车王舒马赫滑雪时摔伤，目前仍未脱离危险。
赛贝特称，默克尔在“低速”滑雪时摔倒，起初似乎只受到严重擦伤，但最终确诊部分骨折。“总理当然可以工作，并且能充分交流，”他说道。
默克尔必须尽可能平躺并在家办公。默克尔喜欢徒步旅行，热衷越野滑雪。
默克尔原定周三对波兰的访问和在柏林会见卢森堡新任首相的活动已被推迟。但赛贝特称，默克尔将主持周三召开的今年首次内阁会议。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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