德国总理默克尔称欧盟准备按计划与英国展开退欧谈判

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透德国梅泽贝格6月14日 - 德国总理默克尔周三表示，欧盟已准备按计划于6月19日起与英国就退欧一事展开谈判，称尽管上周英国议会的选举，但她认为谈判将开始进行。
“欧洲方面已准备好。我们将留意其他的。”默克尔在东德梅泽贝格与政府高层官员、工会和企业领袖的一场会议后对记者称。
她不愿臆测英国在这场选举后对退欧的计划是否有任何变化，称“民众已有所决定，我认为我们将不得不进行这些谈判。”
德国外长加布利尔则呼应法国总统马克龙的话称，欧洲的大门依旧对英国敞开，现在是由英国人民决定是否希望改变退欧的想法。(完)
(编译 张若琪 审校 李婷仪)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。