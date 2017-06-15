德国总理默克尔称欧盟准备按计划与英国展开退欧谈判

路透德国梅泽贝格6月14日 - 德国总理默克尔周三表示，欧盟已准备按计划于6月19日起与英国就退欧一事展开谈判，称尽管上周英国议会的选举，但她认为谈判将开始进行。

“欧洲方面已准备好。我们将留意其他的。”默克尔在东德梅泽贝格与政府高层官员、工会和企业领袖的一场会议后对记者称。

她不愿臆测英国在这场选举后对退欧的计划是否有任何变化，称“民众已有所决定，我认为我们将不得不进行这些谈判。”

德国外长加布利尔则呼应法国总统马克龙的话称，欧洲的大门依旧对英国敞开，现在是由英国人民决定是否希望改变退欧的想法。(完)