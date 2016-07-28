（更正）德国总理默克尔中断休假 应对难民政策问题

(更正：因译文有误，内文第一段改为“部分人士指责默克尔的开放难民政策令伊斯兰恐怖主义得以在德国扎根”，非“默克尔的开放难民政策令伊斯兰恐怖主义得以在德国扎根”)

路透柏林7月28日 - 德国总理默克尔周四中断休假，以应对国内外对其难民政策的指责。部分人士指责默克尔的开放难民政策令伊斯兰恐怖主义得以在德国扎根。

默克尔返回柏林后于当地时间中午12点(1100 GMT)召开记者会。7月18日以来德国发生多起袭击事件，造成包括四名袭击者在内的15人死亡，多人受伤。

官方称，两名袭击者都与伊斯兰武装有关联，其中一名为寻求避难的叙利亚人，另一名为巴基斯坦或阿富汗的难民。

袭击事件导致德国人的幻想破灭，他们曾认为德国不会发生类似“伊斯兰国”武装在法国发动的袭击。

德国左翼和右翼政治人士均称这该归咎于默克尔的难民政策。过去一年中上百万移民进入德国，其中多数为逃离阿富汗、叙利亚和伊拉克战乱的难民。

默克尔周六主持安全会议之后在德国北部度假，留下内政部长德梅齐埃(Thomas de Maiziere)负责政府事宜。德梅齐埃在过去十日中已两次中断休假。

周二两名持刀袭击者闯入法国诺曼底一座教堂，造成一名神父遇害，总统奥朗德随即前往视察。与奥朗德不同，默克尔并未前往德国的任何袭击发生地，令外界对其领导提出质疑。

“默克尔的压力能有多大？”德国画报问道。德国商报称：“最重要的是，新的形势令总理处于一个艰难的境地。”

默克尔的声望已因难民危机而受损，英国上月公投脱欧后虽曾短暂回升，但可能会再度受挫。(完)