版本:
中国
债券 | 2013年 4月 16日 星期二 00:47 BJT

标题新闻：德国总理梅克尔称提振银行业仍有工作要做，应在全球实施巴塞尔III规定

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐