标题新闻：德国总理梅克尔称提振银行业仍有工作要做，应在全球实施巴塞尔III规定

标题新闻：韩国热门总统候选人文在寅承诺，若当选将立即推动编制追加预算
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,200亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/13 28 2.75% 400 2017/4/14 28 2.75% 200
路透北京4月12日 - 中国保监会副主席陈文辉周二称，当前保险行业面临偿付能力不足、流动性风险、公司管控不到位等风险，未来一个时期将启动偿二代二期工程，完善监管机制，积极稳妥处置潜在风险点，守住不发生系统性风险和区域性风险的底线。