重发-欧洲经济: 德国总理梅克尔表示欧元区危机远未结束

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(重发以补充原文链接)
路透柏林12月31日 - 德国总理梅克尔在新年致词中表示,尽管旨在解决问题根源的改革措施已初见成效,但欧元区债务危机还远未结束.
在将于周一晚间播出的采访录像中,梅克尔呼吁德国民众应更加耐心,虽然欧元区危机已拖延达三年之久.在采访中,梅克尔称德国的繁荣离不开欧盟的繁荣.
"为了我们的繁荣和稳定,我们必须找到恰当的平衡点,"梅克尔表示,"欧洲债务危机正显示了这一平衡有多么重要."
她还说:"我们实施的改革正开始发挥作用.但我们仍需保持耐心,危机还远未结束."
梅克尔借此机会间接反驳了德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble).后者在周五同德国画报的访谈中表示，危机最糟糕的部分已经过去了.(完) (编译 王湄; 审校 程琳)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。