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国际财经 | 2017年 6月 20日 星期二 17:58 BJT

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易

路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。

不过她也警告称，考虑到美国总统特朗普的立场，要做到这些不容易。

“开放的市场，自由、公平、可持续以及包容性的贸易，是我们担任G20轮值主席国期间的重点，”默克尔表示，她将主持下月的汉堡G20峰会。

“我们在汉堡将尽力达成一个尽可能广泛的共识。考虑到美国的新政府，这不太容易，但我们需要做出努力。”

她还说，G20领导人还将讨论钢铁产业的问题。全球过剩的钢铁产能需要削减，还需要制定公平的规则。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)
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