默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
不过她也警告称，考虑到美国总统特朗普的立场，要做到这些不容易。
“开放的市场，自由、公平、可持续以及包容性的贸易，是我们担任G20轮值主席国期间的重点，”默克尔表示，她将主持下月的汉堡G20峰会。
“我们在汉堡将尽力达成一个尽可能广泛的共识。考虑到美国的新政府，这不太容易，但我们需要做出努力。”
她还说，G20领导人还将讨论钢铁产业的问题。全球过剩的钢铁产能需要削减，还需要制定公平的规则。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。