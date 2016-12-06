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时事要闻 | 2016年 12月 6日 星期二 09:31 BJT

德国总理默克尔将在党内大会上号召团结 备战明年的艰难选举

路透德国埃森市12月6日 - 德国总理默克尔将在周二的党派大会上号召党内人士团结起来，备战明年的德国选举；她预计这次选举“难度无与伦比”。

默克尔寻求第四次连任，她必须团结自己所在的德国基督教民主党(CDU)，并力求重拾在欧洲难民危机中失去的部分民心。

意大利总理伦齐在周日的修宪公投中惨败，而法国总统奥朗德不谋求连任，默克尔作为欧洲最富经验的国家领袖人，她的地位显得越发重要。然而，她需要重新赢得国内心存不满的选民对她的支持。

极右翼党派--德国新选择党(AfD)从CDU手中夺走了一部分民众支持；去年约100万中东难民涌入德国，引起民众普遍担忧，新选择党从中得利。(完)

(编译 王琛；审校 郑茵)

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