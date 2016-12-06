德国总理默克尔将在党内大会上号召团结 备战明年的艰难选举

路透德国埃森市12月6日 - 德国总理默克尔将在周二的党派大会上号召党内人士团结起来，备战明年的德国选举；她预计这次选举“难度无与伦比”。

默克尔寻求第四次连任，她必须团结自己所在的德国基督教民主党(CDU)，并力求重拾在欧洲难民危机中失去的部分民心。

意大利总理伦齐在周日的修宪公投中惨败，而法国总统奥朗德不谋求连任，默克尔作为欧洲最富经验的国家领袖人，她的地位显得越发重要。然而，她需要重新赢得国内心存不满的选民对她的支持。