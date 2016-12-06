德国总理默克尔将在党内大会上号召团结 备战明年的艰难选举

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透德国埃森市12月6日 - 德国总理默克尔将在周二的党派大会上号召党内人士团结起来，备战明年的德国选举；她预计这次选举“难度无与伦比”。
默克尔寻求第四次连任，她必须团结自己所在的德国基督教民主党(CDU)，并力求重拾在欧洲难民危机中失去的部分民心。
意大利总理伦齐在周日的修宪公投中惨败，而法国总统奥朗德不谋求连任，默克尔作为欧洲最富经验的国家领袖人，她的地位显得越发重要。然而，她需要重新赢得国内心存不满的选民对她的支持。
极右翼党派--德国新选择党(AfD)从CDU手中夺走了一部分民众支持；去年约100万中东难民涌入德国，引起民众普遍担忧，新选择党从中得利。(完)
(编译 王琛；审校 郑茵)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)