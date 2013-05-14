默克尔称对自己在东德的过去决无隐瞒

路透柏林5月13日(记者 Alexandra Hudson) - 德国总理默克尔反驳了一本新书中所谓她在东德对共产党政权的支持程度远胜于此前她所承认的状况，称她对自己的过去决无隐瞒。

这本名为《默克尔的第一生命》(The first life of Angela M)的书中称，默克尔曾负责东德一个青年组织的马克思-列宁主义教育，而她的职务角色远远超过了她此前所说的文化责任。默克尔将在9月寻求第三任总理任期。

周日晚间默克尔的访谈播出前。电视台先放映了她最喜爱的电影--一部1973年的东德爱情影片，当被问及上述书中的说法时，默克尔表示自己说话一向堂堂正正、凭记忆说话。

“我只能靠我的记忆。你不得不接受这种状况……对我而言，重要的是我决不遮遮掩掩。”

这本书的说法不太可能影响默克尔连任的机率，但此事也凸显出，在经历了将近八年的执政后，她对很多德国民众来说依然是个谜。

1989年，柏林墙倒塌时，默克尔35岁，当时她是东德一家学术机构的科学家。她形容自己的早年生活与政治无关。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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