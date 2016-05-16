德国总理默克尔选区办公室外被人摆猪头抗议

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透柏林5月15日 - 德国警方称，发现总理默克尔在德国东北部城市施特拉尔松德的选区办公室外被人摆放着一个猪头，还写着侮辱性的词语。
路透接洽警方时，警方拒绝具体透露侮辱性措辞内容，称已展开调查。
默克尔对难民的开明态度导致其支持率下降。去年有超过100万难民抵达德国，其中多数人是为了逃离中东和非洲的战火和贫困，许多人对德国如何将难民融入社会感到担忧。
近日发布的民调显示，有近一半的德国民众不希望默克尔在明年选举后连任。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。