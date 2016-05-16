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寰宇花絮 | 2016年 5月 16日 星期一 09:09 BJT

德国总理默克尔选区办公室外被人摆猪头抗议

路透柏林5月15日 - 德国警方称，发现总理默克尔在德国东北部城市施特拉尔松德的选区办公室外被人摆放着一个猪头，还写着侮辱性的词语。

路透接洽警方时，警方拒绝具体透露侮辱性措辞内容，称已展开调查。

默克尔对难民的开明态度导致其支持率下降。去年有超过100万难民抵达德国，其中多数人是为了逃离中东和非洲的战火和贫困，许多人对德国如何将难民融入社会感到担忧。

近日发布的民调显示，有近一半的德国民众不希望默克尔在明年选举后连任。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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