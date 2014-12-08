调查：默克尔有望梅开四度 多数德国民众支持其竞选

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透柏林12月7日 - 新的民调显示，多数德国民众希望默克尔竞选第四任总理，而且近四分之三的民众认为默克尔也想在2017年第三任期结束后连任。
去年，一些德国知名评论人士曾揣测，60岁的默克尔可能在第三任期期间辞职，这样继任者好有时间在下届联邦选举前巩固其地位。
但默克尔在第三任期的一年间，享有其他领导人梦寐以求的支持率，而外界对接替默克尔的主要候选人乌尔苏拉·冯德莱恩（Ursula von der Leyen）在国防部长任上的表现毁誉参半。
民调机构Emnid为《图片报》（Bild）周日版进行的调查显示，56%的德国民众希望默克尔竞选第四任总理，希望默克尔在第三任期后不再竞选的受访民众比例为37%。大约有74%的受访民众称，他们认为默克尔想竞选第四任总理。
自二战结束以来，德国只有赫尔穆特·科尔（Helmut Kohl）连任了四届总理。赫尔穆特·科尔被誉为“德国统一之父”，是默克尔早期的导师。
上周另一项为德国公共广播ARD进行的民调显示，67%的德国民众支持默克尔正在进行的工作。
该调查显示，仅有39%的德国民众支持乌尔苏拉·冯德莱恩。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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