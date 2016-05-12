德国近半民众反对默克尔连任下届总理--民调

德国总理默克尔称欧洲掌握着自己的命运
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。
路透柏林5月11日 - 最新民调显示，近一半的德国民众反对默克尔担任三届总理后，在明年选举后继续连任。这表明默克尔应对难民危机的方式仍影响到其支持率。
民调机构Insa为德国杂志《Cicero》进行的民调显示，约48%的受访者表示不支持默克尔在2017年联邦选举后继续连任总理。
约27%的受访者称希望默克尔第四次当选总理。约25%的受访者表示对此没有看法或未予作答。
《Cicero》称，不计入那些犹豫未决和对此并不在意的受访者，有近三分之二的人明确反对默克尔连任。
“这表明，德国人民对目前已执政11年的默克尔日渐厌倦。”Cicero总编Christoph Schwennicke对路透称，默克尔处理难民危机的方式，是影响其支持率的重要因素。
“去年夏季，她（默克尔）单枪匹马地应对难民危机，这无论从国家还是欧洲层面看都是个错误。”
默克尔决定对来自叙利亚、伊拉克及阿富汗等国家的难民开放边境，去年秋季每天入境德国的难民曾达到1万人以上。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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