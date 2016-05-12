德国近半民众反对默克尔连任下届总理--民调

路透柏林5月11日 - 最新民调显示，近一半的德国民众反对默克尔担任三届总理后，在明年选举后继续连任。这表明默克尔应对难民危机的方式仍影响到其支持率。

民调机构Insa为德国杂志《Cicero》进行的民调显示，约48%的受访者表示不支持默克尔在2017年联邦选举后继续连任总理。

约27%的受访者称希望默克尔第四次当选总理。约25%的受访者表示对此没有看法或未予作答。

《Cicero》称，不计入那些犹豫未决和对此并不在意的受访者，有近三分之二的人明确反对默克尔连任。

“这表明，德国人民对目前已执政11年的默克尔日渐厌倦。”Cicero总编Christoph Schwennicke对路透称，默克尔处理难民危机的方式，是影响其支持率的重要因素。

“去年夏季，她（默克尔）单枪匹马地应对难民危机，这无论从国家还是欧洲层面看都是个错误。”

默克尔决定对来自叙利亚、伊拉克及阿富汗等国家的难民开放边境，去年秋季每天入境德国的难民曾达到1万人以上。（完）