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货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 17:15 BJT

欧洲金融：当欧盟恢复外界对其银行业的信心后，利率可再度上升--德国总理

路透柏林6月7日 - 德国总理梅克尔周五表示，当欧盟落实结构性改革，并恢复外界对其银行业的信心后，利率可再度上升。(完)
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