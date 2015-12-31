默克尔称德国社会及经济将从难民流入中受益

路透柏林12月31日 - 德国总理默克尔称，德国社会及经济将从难民流入中受益，同时再次使用了她的口头禅：“我们可以做到”。

默克尔在面向国民的新年讲话稿中承认，德国需要耗费“时间、力量及资金”来实现难民融入社会，但德国很强大，足以应对。她指的是德国失业率低且薪酬上涨的情况。

“我确信，如果我们今日以正确的方式完成接收如此大量人口涌入和融入社会所形成的艰巨任务，那么这会在明日为我们提供机会。”默克尔在政府提供的尚未发表的新年讲话中称。

“我们生活在一个充满挑战的时代，这是事实。但我们可以做到，因为德国是一个强大的国家，这也是事实。”

德国今年已经接收了略高于100万的难民，远远超过欧洲其他国家接收难民的人数。默克尔是欧洲国家领导人中为数不多的对难民持欢迎态度的领导人之一，她的理由是德国有义务向逃离冲突和迫害的人提供庇护。

默克尔在致辞中称，德国以前曾面临诸如重新统一等其他重大挑战，但最终的结果是变得更好了。（完）