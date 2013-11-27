默克尔与社民党达成联合执政协议

路透柏林11月27日 -德国总理默克尔领导的保守党及中左翼的社民党(SPD)在周三清晨达成联合执政协议，德国新政府可望在圣诞节前组成。

约两个月前默克尔阵营在全国选举明显胜出，但未能取得国会多数席位，因此被迫与SPD展开谈判。默克尔在2005-2009年第一任总理任期内，也曾与SPD组成“大联合”政府。

这项协议尚未底定，还需要等未来几周47.4万名SPD党员通讯投票表决通过，但许多SPD党员对于再度与默克尔合作抱持不信任态度。

不过其他欧洲国家乐见德国政局明朗。德国两党的漫长谈判，延误欧洲重大改革进展，包括成立“银行业联盟”。

默克尔及其他政党领导阶层将在周三1100GMT公布协议细节。内阁人事预料稍晚公布。

为达成协议，默克尔同意接受SPD提出的最低时薪8.50欧元要求，一些经济分析师警告，这可能推升失业率，特别是在德东。

为避免这种情况，这个薪资规定将以数年时间分阶段实施，2017年正式全国生效之前，将允许特定产业豁免。(完)

(编译 蔡美珍；审校 杜明霞)

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