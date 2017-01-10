德国总理默克尔称不会让英国在退欧协商中“占尽便宜”

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透柏林1月9日 - 德国总理默克尔周一表示，若英国在退欧协商中无法接受欧盟的“四个自由”，那么欧盟必须考虑限制英国的市场准入。
默克尔的发言令英国首相特雷莎·梅(Theresa May)的压力倍增，后者已因“硬退欧”暗示招致批评，且不得不对自己的言论做出澄清。硬退欧意味着边境控制权优先于市场准入。
在英国，这几项“自由”中最具争议者为欧盟范围内的人员自由流动。
“你不能用‘占尽便宜’的方式进行(退欧)协商，”默克尔在德国科隆的一场演说中表示。
“这会对其他27个欧盟国家造成致命的后果，”默克尔称，“英国当然是个重要伙伴，即使退出欧盟后，我们仍希望与其保有良好关系。”
不过默克尔也表示，重要的是“另一方面我们很清楚，比方说，唯有在遵守四个自由基本原则的条件下，才可能拥有单一市场准入。否则就必须针对(准入)的限制进行协商。”
特雷莎·梅周一表示，英国彻底退出欧盟单一市场并不是不可避免的，寻求澄清有关英国可能“硬性退欧”的言论，相关言论压低了英镑汇率。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张荻)
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。