德国总理默克尔称不会让英国在退欧协商中“占尽便宜”

路透柏林1月9日 - 德国总理默克尔周一表示，若英国在退欧协商中无法接受欧盟的“四个自由”，那么欧盟必须考虑限制英国的市场准入。

默克尔的发言令英国首相特雷莎·梅(Theresa May)的压力倍增，后者已因“硬退欧”暗示招致批评，且不得不对自己的言论做出澄清。硬退欧意味着边境控制权优先于市场准入。

在英国，这几项“自由”中最具争议者为欧盟范围内的人员自由流动。

“你不能用‘占尽便宜’的方式进行(退欧)协商，”默克尔在德国科隆的一场演说中表示。

“这会对其他27个欧盟国家造成致命的后果，”默克尔称，“英国当然是个重要伙伴，即使退出欧盟后，我们仍希望与其保有良好关系。”

不过默克尔也表示，重要的是“另一方面我们很清楚，比方说，唯有在遵守四个自由基本原则的条件下，才可能拥有单一市场准入。否则就必须针对(准入)的限制进行协商。”

特雷莎·梅周一表示，英国彻底退出欧盟单一市场并不是不可避免的，寻求澄清有关英国可能“硬性退欧”的言论，相关言论压低了英镑汇率。(完)