德国总理默克尔访美前夕称 自由贸易对两国十分重要

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透慕尼黑3月13日 - 德国总理默克尔周一对商界领袖发表演讲时称，自由贸易对于美国和德国而言都很重要；默克尔即将出访美国，在华盛顿会晤美国总统特朗普。
默克尔还称，她认为应相互交流而非互相议论，并在与特朗普的会谈中秉承这一思想。
“美国是德国以及整个欧盟的重要贸易伙伴，”默克尔在周二出访之前说道。
“贸易使双方受益，我期待与美国总统就这些问题进行交流的机会。”
默克尔还称：“我相信，直接面对面的交流永远强过互相议论。共同探讨、而非互相议论--这将是我本次访问的口号；我十分期待这次出访。”(完)
(编译 王琛；审校 张荻)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)