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时事要闻 | 2017年 3月 14日 星期二 08:39 BJT

德国总理默克尔访美前夕称 自由贸易对两国十分重要

路透慕尼黑3月13日 - 德国总理默克尔周一对商界领袖发表演讲时称，自由贸易对于美国和德国而言都很重要；默克尔即将出访美国，在华盛顿会晤美国总统特朗普。

默克尔还称，她认为应相互交流而非互相议论，并在与特朗普的会谈中秉承这一思想。

“美国是德国以及整个欧盟的重要贸易伙伴，”默克尔在周二出访之前说道。

“贸易使双方受益，我期待与美国总统就这些问题进行交流的机会。”

默克尔还称：“我相信，直接面对面的交流永远强过互相议论。共同探讨、而非互相议论--这将是我本次访问的口号；我十分期待这次出访。”(完)

(编译 王琛；审校 张荻)

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